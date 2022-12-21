Video Türkiye Kupası Trabzonspor - Samsunspor Maçı TÜRKİYE KUPASI ASPOR CANLI İZLE
Trabzonspor - Samsunspor Maçı TÜRKİYE KUPASI ASPOR CANLI İZLE

Trabzonspor - Samsunspor Maçı TÜRKİYE KUPASI ASPOR CANLI İZLE

21.12.2022 | 16:37

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Trabzonspor - Samsunspor Maçı TÜRKİYE KUPASI ASPOR CANLI İZLE 02:17
Trabzonspor - Samsunspor Maçı TÜRKİYE KUPASI ASPOR CANLI İZLE 21.12.2022 | 16:37
Beşiktaş - Şanlıurfaspor Maçı TÜRKİYE KUPASI ASPOR CANLI İZLE 04:03
Beşiktaş - Şanlıurfaspor Maçı TÜRKİYE KUPASI ASPOR CANLI İZLE 21.12.2022 | 16:36

Trabzonspor Samsunspor Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında karşı karşıya gelecek. Dün Başakşehir ve Fenerbahçe gibi liderlik mücadelesi veren takımlar üst tura çıkmayı başardı. Geçen sene Sivasspor, Kayserispor’u 3 – 2 yenerek kupayı evine götürmüştü. Bu noktada, Trabzonspor Samsunspor maçı hangi kanalda? sorusu yanıt arıyor. Ziraat Türkiye Kupası beşinci tur saat 19.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak ve ASPOR'da canlı olarak yayınlanacak.

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