Tatlı krizlerinin nedenleri nelerdir?
Dyt. Sermin Genç tatlı krizlerinin nedenlerini açıkladı.Uzun süren açlık durumlarında kan şekeri düşer tatlı isteği artar. 2. Basit karbonhidrattan komplekse geçiş: Basit karbonhidratlar kan şekerinin daha çabuk yükselip, çok ani düşmesine de neden olacaktır. ... Bu besinlerin proteinle birlikte tüketimi, kan şekeri için daha olumlu bir seçimdir.
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