FETÖ'nün içyüzü Kırgızistan basınında!

Kırgızistan'da FETÖ okullarının ülkenin çıkarlarına faydası olmadığı vurgulanarak, Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişiminin Kırgızistan'a ders olması gerektiği bildirildi.

Kırgızistan'da Maydan adlı siyasi gazetede kaleme alınan makalede, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan FETÖ/PDY terör örgütü ve lideri Fetullah Gülen'in Kırgızistan'daki varlığı anlatıldı.

FETÖ'ye yakın eğitim kurumlarının Kırgızistan'ın ulusal çıkarlarına cevap vermediği belirtilen makalede, 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında FETÖ'nün bulunduğu hatırlatıldı.

"Gülencilerin Kırgızistan'da kurduğu 'mankurt' fabrikası ya da eğitim adı altında ulusal çıkarları ayak altına alan Sebat okulları" başlığı atan gazete, FETÖ okullarının fotoğrafını da paylaştı. Gazete, FETÖ'nün Kırgızistan'daki yapılanmasına geniş bir şekilde yer verdi.

Makalenin başında, FETÖ mensuplarının Kırgızistan'da kurduğu Sapat Uluslararası Eğitim Kurumları (eski adı Sebat Uluslararası Eğitim Kurumları) bünyesindeki okulların Kırgızistan'ın bağımsızlığına kavuşması ile 1991'de Eğitim ve Bilim Bakanlığından hızlı bir şekilde eğitim lisansını aldığı hatırlatıldı.

FETÖ okullarının açılmasından sonra ilk yıllarda halkın tepkisini çekmemek için okulların ücretsiz olarak faaliyet gösterdiğine dikkat çekilen makalede, bu yöntemle FETÖ'nün kendisini halkın gözünde "iyi" gösterdiğine işaret edildi. Daha sonraki aşamada eğitim hizmetlerinin ücretli hale getirildiği kaydedilen makalede, bu yöntem sayesinde siyasetçi, bürokrat, milletvekili ve memur çocuklarının okullara alınmasının önünün açıldığı anlatıldı.

Okulların ticareti faaliyetler gerçekleştiren kurumlara dönüştüğü kaydedilen makalede, böylece yoksul ve nüfuz sahibi olmayan ailelerin çocuklarının sınavlarla elendiği anlatıldı. Okullarda büyük çoğunluğu Türk ve ABD vatandaşı öğretmenlerin çalıştığına dikkat çekilen makalede, FETÖ'nün ülke genelinde Batı devletlerinin ünlü dil eğitimi okullarının şubelerini açmasının da sıradan bir hizmet olmadığına dikkat çekildi.

FETÖ okullarına sağlanan bu ayrıcalıkların kaynağının araştırılması gerektiğinin de altı çizildi.

FETÖ'yü finanse eden okulların şeffaflık ilkesini gözetmediği, duygu sömürüsü yaptığı ve ulusal yasaları hiçe saydığı belirtilen makalede, bu okulların 11 bin dolara kadar yıllık eğitim ücreti aldığı aktarıldı. Ancak bu rakamların Kırgızistan'daki ailelerin ödeme potansiyelini doğru yansıtmadığı dile getirildi.

Türkiye'deki darbe girişimi Kırgızistan'a ders olmalı

Türk hükümetinin, "kendilerini temizlemek amacıyla okullarını, dini kurumlarını ve bankalarını kapatmaya başlamasına tepki gösteren Gülenciler, askeri ortamda güçlü olan kişilerle darbe girişimi yapmak için son şansını kullandı." ifadesi kullanılan makalede, Türkiye'deki kanlı darbe girişiminin arkasında FETÖ mensuplarının bulunduğu ve bu kanlı olayın Kırgızistan'a ders olması gerektiği vurgulandı.

Makalede, darbe girişimi sırasında 240'tan fazla vatandaşın yaşamını yitirdiği, 2 bin 200 insanın yaralandığı, FETÖ ile mücadele kapsamında 160 bin kişinin gözaltına alındığı, 626 eğitim kurumunun kapatıldığı ve 524 okulun devlete devredildiği hatırlatıldı.

Bu durumun, FETÖ'nün kökünün Türkiye'de nerelere kadar gittiğini ispatladığına dikkat çekildi.

Eğitimi maske olarak kullanıyor

FETÖ'nün büyük gelirler elde etmek ve kendi imparatorluklarını genişletmek için eğitimi maske olarak kullandığının bilinmesi gerektiği ifade edilen makalede, eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in iktidarı döneminde Türkiye'nin bu okullar ile ilgili uyarılarının dikkate alınmadığı anımsatıldı.

Makalede, yeni Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'dan FETÖ okullarına yönelik uyarılar konusunda beklentiler olduğu ifade edildi.

Devletin çeşitli kademelerinde ve sivil toplum örgütleri içinde FETÖ'nün varlığının dikkate alınması uyarısında bulunulan makalede, gelecekteki genel seçimlerde bu örgüte yakın şahısların milletvekili seçilmesinin engellenmesi ve Batı devletlerin etkisinin azaltılması gerektiği görüşü paylaşıldı.