Saldırı sonrası Hamaney'den kiritik açıklamalar...

İran'ın ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle düzenlediği saldırının ardından; İran dini lideri Hamaney açıklama yapıyor. Hamaney yaptığı açıklamada; "Sadece askeri güce sahip değiliz, halkta da ekipman var" dedi.