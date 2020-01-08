Saldırı sonrası Hamaney'den kiritik açıklamalar...
İran'ın ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle düzenlediği saldırının ardından; İran dini lideri Hamaney açıklama yapıyor. Hamaney yaptığı açıklamada; "Sadece askeri güce sahip değiliz, halkta da ekipman var" dedi.
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