Trump: "Başkan Erdoğan'a hayranlık duyuyorum"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmeden sonra iki lider basın toplantısı düzenledi. İlk sözü alan Trump, "Çok güzel ve üretken toplantı gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Suriye'deki durumu gözden geçirdik. İstikrarlı ve barışçıl bir Orta Doğu için çalışıyoruz Türkiye çok iyi bir müttefik ve stratejik ortağımız. İlişkilerimizin büyümesini ön görüyoruz. Başkan Erdoğan'a hayranlık duyuyorum." diye konuştu.