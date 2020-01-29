Web TV Dünya Tüm dünyanın korkulu rüyası 'Corona Virüsü'nün tüm detayları!

Tüm dünyanın korkulu rüyası 'Corona Virüsü'nün tüm detayları!

29.01.2020 | 09:37

Dünya genelinde Corona virüsü tehdidi devam ederken virüsten korunma yöntemleri araştırılıyor. Ölümcül virüs olarak bilinen korona virüsü ülkemizde de ciddi riskler taşıyor. Çin’deki Wuhan kentinde ortaya çıkan ve şuana kadar 80’den fazla kişinin yaşamını yitirdiği virüsün bulaşıcı olması vatandaşları korkutuyor. On binlerce vatandaş ‘’ Corona virüsü Türkiye’de var mı? Virüs nasıl bulaşır?’’ sorusuna yanıt arıyor. Yeni koronavirüsün, yasa dışı olarak egzotik hayvanları da satan Wuhan kentindeki bir balık pazarında ortaya çıktığı tahmin ediliyor. Virüs, Çin'de Pekin ve Şangay kentleri de dahil olmak üzere pek çok kente yayıldı. Corona Virüsü'nden nasıl korunmalıyız?

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