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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. Bölüm ile ve yeni oyuncularla bölümle ekrana dönüyor!

atv'nin çok izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm ve yeni oyuncularla ekrana dönüyor. Muhteşem sezon finali ile ekranlara yaz dönemi için veda eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dönüyor'dan müjdeli haberler... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. yeni Bölüm'de çok konuşulacak yeni oyuncularla ekrana dönüyor. İşte EDHO 140. Bölüm ve efsane yeni oyuncular...

Efsane Dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Üç Büyük Transfer

Başrollerini Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Sabina Toziya gibi ünlü isimlerin paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, yeni sezona bomba transferlerle merhaba diyor. Beşinci sezon çekimlerine sayılı günler kala dizi kadrosuna üç büyük oyuncu katıldı.

Ekip, Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Selda Alkor'un yanı sıra, güzel oyuncu Naz Elmas ve başarılı oyuncu Burak Sergen'i kadrosuna kattı. Yeni sezona sürpriz karakterlerle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yine adından söz ettirecek.

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