Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. Bölüm ile ve yeni oyuncularla bölümle ekrana dönüyor!

Efsane Dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Üç Büyük Transfer

Başrollerini Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Sabina Toziya gibi ünlü isimlerin paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, yeni sezona bomba transferlerle merhaba diyor. Beşinci sezon çekimlerine sayılı günler kala dizi kadrosuna üç büyük oyuncu katıldı.

Ekip, Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Selda Alkor'un yanı sıra, güzel oyuncu Naz Elmas ve başarılı oyuncu Burak Sergen'i kadrosuna kattı. Yeni sezona sürpriz karakterlerle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yine adından söz ettirecek.