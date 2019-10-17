Cilt bakımı nedir?

Estetisyen Azime Aşlamacı cilt bakımı hakkında bilgi verdi.Cilt güzelliği, başta kadınlar olmak üzere herkesin önem verdiği bir konudur. Sivilce ve siyah noktalarla uğraşmak, makyajla uyumak, makyajı iyi temizlememek ya da cilt bakımlarını aksatmak cildi yıprattığı gibi büyük cilt problemlerine de yol açmaktadır. Alkol ve sigara tüketimi, beslenme alışkanlıkları ve çevresel etmenlerce zamanla canlılığını yitiren cildin düzenli olarak temizlenmesi ve bakımının yapılması gerekmektedir. Cildin tazeliğini ve pürüzsüzlüğünü korumak için yapılması gereken cilt bakımı, cilt üzerinde biriken ölü tabakayı temizleyerek cildi yenilemek için yapılan uygulamaları kapsar. Daha sağlıklı bir cilde sahip olmak için yapılan düzenli cilt bakımı ile, •Ciltte oluşan aknelerin giderilmesi •Doğum veya çevresel faktörlerden dolayı meydana gelen cilt lekelerinden cildin arındırılması •Cilt gözeneklerinin sıkıştırılması •Ciltte renk değişikliklerinin eşitlenmesi sağlanmaktadır.