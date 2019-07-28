Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nün sapkın yüzü hazırlanan iddianame ile gözler önüne serildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik hazırlanan iddianamede ilginç bir ayrıntı yer aldı. 11 Temmuz 2018 tarihinde Adnan Oktar ve grubuna yönelik yapılan operasyondan iki ay öncesinde örgüt üyesi Kamile Gülen Yeral'ın Amerika Pentagon tarafından uyarıldığı öğrenildi.

İddianamede, örgüt mensuplarından Ulviye Didem Ürer'den ele geçirilen cep telefonu ve WhatsApp hesabındaki görüşmelerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince incelendiği belirtildi.

İncelemede, Ürer'e 24 Mayıs 2018 tarihinde 'Gülen' ismiyle kayıtlı bir kişinin Whatsapp'tan mesaj attığı ifade edildi. Mesajda, Gülen adlı kişinin "Amerika'daki ofisimden benimle bağlantıya geçtiler. Benim yemeğe geleceğimi biliyorlar, birçoğu eski asker ve ajan. Pentagonla bağlantıları var. Bana Yazarın (Adnan Oktar) hedef olduğunu söylediler. Güvenliği mümkün olduğunca artırın. Detay vermediler. Tekrar konuştuğumda detay öğrenmeye çalışacağım" yazdığı, Ürer'in ise Gülen'e 'Canım inşallah' şeklinde cevap verdiği belirtildi.