İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in Rusya'nın Soçi kentindeki tarihi görüşmesinden ilk görüntüler...
İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın Soçi kentindeki tarihi görüşmesinden ilk görüntüler...
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