Ölü bulunan İngiliz ajan İstanbul'da ne yapıyordu?
İstanbul Karaköy'de bulunan Kılıç Ali Paşa Camii yanında yzüünde kesikler ve vücundada kırıklarla ölü halde bulunan İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölümü üzerindeki sırlar aydınlanmaya başladı. Suriye'deki eylemleri ile tanınan Beyaz Baretliler grubununda kurcusu olan İngiliz ajanla ilgili İngiltere'den yapılan açıklamanın ardından gözler Rusya'ya döndü! Olayın, Beyaz Baretliler grubunun Suriye'deki faaliyetleri ile ilgili olma ihtimali de uluslararası medyada dillendirilmeye başladı.
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