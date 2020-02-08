Web TV Haber Son dakika! ABD'den gelen heyet, Sabiha Gökçen'de kaza yapan Pegasus uçağının enkazında inceleme başlattı | Video

Son dakika! ABD'den gelen heyet, Sabiha Gökçen'de kaza yapan Pegasus uçağının enkazında inceleme başlattı | Video

Son dakika! ABD'den gelen heyet, Sabiha Gökçen'de kaza yapan Pegasus uçağının enkazında inceleme başlattı | Video
08.02.2020 | 10:43

Son dakika flaş haber... ABD'den gelen Boeing inceleme heyeti, Sabiha Gökçen'de kaza yapan Pegasusu uçağının enkazında incele çalışmalarına başladı. 180 kişinin yaralandığı, 3 kişinin öldüğü Pegasus yolcu uçağının enkazındaki incelemelerin gün boyu süreceği tahmin ediliyor.

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