Hercai 21. son bölümden ikinci fragman yayınlandı. Atv'nin en çok izlenen dizilerinden Hercai bu akşam yepyeni bölümüyle ekranlara gelecek. Hayranlarının ilgiyle takip ettiği dizi Hercai'nin yeni bölümünde neler olacak? "Herkesin katili sensin!"