Muhitimize Hoş Geldiniz!

Türk Edebiyatı'nın yaşayan bütün kuşakları "Bizi Buluşturan Dillerin Evi" Muhit'te.

Şiirden öyküye, denemeden söyleşiye insana giden tüm yollar, farklı suretler ve muhtevalar, aynı muhitte buluşuyor. Çünkü iyi dergiler, iyi kitaplar kadar değerli. Yeni edebiyat ve fikir derginiz Muhit, ilk sayısıyla raflarda.