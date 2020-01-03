Muhitimize Hoş Geldiniz!
Türk Edebiyatı'nın yaşayan bütün kuşakları "Bizi Buluşturan Dillerin Evi" Muhit'te.Şiirden öyküye, denemeden söyleşiye insana giden tüm yollar, farklı suretler ve muhtevalar, aynı muhitte buluşuyor. Çünkü iyi dergiler, iyi kitaplar kadar değerli. Yeni edebiyat ve fikir derginiz Muhit, ilk sayısıyla raflarda.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:37
Muhitimize Hoş Geldiniz! 03.01.2020 | 20:43
03:05
02:27:29
02:07
Kuruluş Osman’ın yıldızı dizi için ilham aldı 26.12.2019 | 18:24
02:02
Göbeklitepe kitabının tanıtımı yapıldı 18.12.2019 | 10:01
02:18:44
03:11
07:05
'Derin Hürriyet' yine iş başında! Hastalıklı zihniyet hiç değişmedi... 16.12.2019 | 14:03
01:59
120 bin dolara satılan duvara bantlanmış muz eserindeki muzu yedi 08.12.2019 | 14:05
00:52
02:19
Hababam Sınıfı’nın 'bacaksız'ı Tuncay Akça taburcu oldu 03.12.2019 | 18:15
00:30
00:30
02:25
03:55
Ohri Ali Paşa Camisi bir asır sonra minaresine kavuşuyor 28.11.2019 | 15:35
02:01
Emmy ödülü alan Haluk Bilginer'den açıklama 26.11.2019 | 09:05
02:18:21
01:42
04:35
Sanatçılardan büyük usta Yıldız Kenter'e veda! 19.11.2019 | 14:21