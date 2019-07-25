Van’ın 7 bin yıllık tarihi ortaya çıkarılıyor

Urartu Krallığı'nın başkenti Tuşba'nın merkezi olan Van Kalesi ve çevresinde 10 yıl önce kazı çalışması başlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erkan Konyar başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları, bu yıl da devam ediyor. Eski Van şehri, kale ve höyüğü olmak üzere üç lokasyonda başlatılan çalışmalar, Türkiye'nin değişik 10 üniversitesinden öğretim üyesi ve öğrencilerin katılımıyla sürüyor. Kazı çalışmalarında geçtiğimiz yıl Urartu kadınına ait bir ayak izi ve Urartu mezarlıklarını bulunmuştu.

"GEÇEN YIL ŞAŞIRTAN BULGULAR ÇIKMIŞTI"

İHA muhabirine konuşan Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erkan Konyar, bu yıl Urartu Mahallesi'ndeki çalışmalarına devam ederek, buradaki yerleşme yapı dokusunu ortaya çıkarıp günümüzden 5 bin yıl öncesine giden kültür katmalarına kadar inmeyi hedeflediklerini belirtti. Eski Van şehri, Van Kalesi stadeli ve Van Höyüğü olmak üzere kazı çalışmalarının üç lokasyonda devam ettiğini ifade eden Konyar, "Geçen yıl Van Kalesi Höyüğü'nde bizi oldukça şaşırtan bulgular çıkmıştı. Urartu kadınına ait bir ayak izi ve bir Urartu Mezarlığı bulmuştuk. Bu yıl çalışmalarımız daha da yoğunlaşacak. Urartu Mahallesi'nde kazı çalışmalarını yapıyoruz. Burası çok sivil bir yerleşmeye benzemiyor. Kaledeki krali yerleşmelerin bir şekilde hizmetini gören, barındığı, atölyelerin yer aldığı, pişirme ünitelerin yer aldığı bir yeri kazıyoruz" dedi.

"VAN'IN 7 BİN YILLIK TARİHİNİ BURADA BULUYORUZ"

Van ilinin 7 bin yıllık tarihini Van Kalesi Höyüğü'nde bulduklarını ve bunun da höyüğü çok önemli kıldığına dikkat çeken Konyar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Binlerce yıldır kullanılan evlerden, yedikleri yiyeceklerden, popülasyon, demografik yapıya varıncaya kadar birçok sorunu burada çözebiliyoruz. Bu yılda hedefimiz Urartu Mahallesi'nde çalışıp, buradaki yerleşme yapı dokusunu ortaya çıkarmak ve milattan önce 3 binlere, yani günümüzden 5 bin yıl öncesine giden kültür katmalarına kadar inmektir."

Urartuların Van Kalesi Höyüğü'nü son dönemde mezarlık olarak kullandığını dile getiren Konyar, bugünkü kazı çalışmalarında da bir hoker gömüye rastladıklarını ve gömülerin büyük bir bölümünün de kadınlara ait olduğunu kaydetti.

Bugünkü kazı çalışmalarında yeni bir hokere (dizlerini karına, göğsüne ve çenesine kadar çekilerek gömülmesi) rastladıklarını ve iskeletin muhtemelen bir kadına ait olduğunu ifade eden Mardin Artuklu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Bülent Genç ise iskeleti mevcut bilgi ve belge kayıtlarını aldıktan sonra kaldıracaklarını söyledi.