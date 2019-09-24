Ekranların sevilen dizisi Çukur, yeni bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Çukur 69. son bölüm ile yine milyonları televizyonları başına kilitlemeyi başardı. Başarılı dizinin yeni bölümünde aksiyon dolu sahneler yer edinirken babasının intikamını almak için bir an önce harekete geçmek isteyen Cumali, Vartolu Salih’ten yardım istedi. Dizini 23 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler 'Çukur 69. son bölüm izle' başlığı altında araştırmalarını şekillendirirken Çukur yeni bölüm fragmanı hakkındaki sorgulamalar da bir hayli yoğunluk kazandı. Çukur 70. yeni bölüm fragmanı(ilk sahne) yayınlandı! İşte detaylar...