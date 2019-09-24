Zalim İstanbul 13. bölüm fragmanı yayınlandı

Ekranların sevilen dizisi Zalim İstanbul 12. Bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. Her Pazartesi günü Kanal D’de yayınlanan dizinin 12. Bölümünde Cenk ve Cemre'nin sırrı ortaya çıkıyor! Seher'in eve geri dönmesini istemediği Cemre, Cenk'in yanında kalmaya başlıyor. Fakat bu sır hemen ortaya çıkıyor. Öte yandan dizi severler arama motorlarında, Zalim İstanbul 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunu yoğun olarak araştırmaya devam ediyor. En güncel dizi haberlerini sabah.com.tr’den takip edebilirsiniz. Peki, Zalim İstanbul 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Zalim İstanbul 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun yanıtı ve 12. Bölüm özeti…