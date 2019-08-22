Ortopedi ve Travmatoloji bölümü Doç. Dr. Atıf Erol Aksekili, “Skolyoz tedavi yöntemleri nelerdir?” sorusunu tüm detaylarıyla cevapladı. Skolyoz tedavisini genel olarak ameliyat ve ameliyat dışı yöntemler olarak ikiye ayırabiliriz. Skolyoz düşük ve orta derece olduğu zamanlarda ameliyat dışı yöntemler tercih edilmektedir. İlk planda skolyoza yönelik egzersizler ve korse tedavisi uyguluyoruz. Skolyozda egzersizlerin amacı ilerlemesini durdurmaktır. Egzersizlerin skolyoza özel olması gerekmektedir. Eğrilik tipleri çok farklı olduğu için skolyoz egzersizlerinin eğrilik tipi ortaya konduktan sonra hastaya özel reçete edilmesi başarı şansını arttıracaktır.