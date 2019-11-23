İşte gıda ürünlerinde yapılan hileler! Peynir, zeytin, kıyma, pirinç, çiğ köfte, balık...

Yediğimize ve içtiğimize ne kadar dikkat ediyoruz? Acaba içlerine hile karıştırıldı mı diye hiç düşündük mü? A Haber ekibinin hazırladığı kapsamlı araştırmada beyaz peynir, zeyin, kıyma, pirinç, çiğ köfte, balık gibi gıdaların içlerinde hile var mı varsa vatandaşın nasıl anlayacağı konusunda haber hazırladı...