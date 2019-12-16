Karın germe nedir? (Abdominoplasti) Karın germe operasyonu nasıl yapılır?

Op. Dr. Hakan Teymur karın germe operasyonları hakkında bilgi verdi. Karın germe (Abdominoplasti) orta ve alt karın bölgesinde mevcut fazla yağ ve sarkık haldeki derinin alındığı ve karın duvarının gerilerek sağlamlaştırıldığı bir cerrahi girişimdir. Bu ameliyatlar şişman kişileri zayıflatmaya yaramaz. Bu ameliyatlar için ideal hasta kilo verdikten sonra geride kalan fazla deri ve gevşemiş karın duvarı olan aşırı kiloya sahip olmayan hastalardır. Deri altındaki yağ dokusu çok fazla olan hastaların ameliyat sonrasındaki sonuçları daha az memnuniyet verici ve yara iyileşme ve komplikasyon oranları daha yüksektir. Bu nedenle bu ameliyatlar öncesinde mümkün olduğunca kilo verilerek yağ dokunun azaltılması hem hastanın hem doktorun memnuniyetini artırır.