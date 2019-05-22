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Sen Anlat Karadeniz 52. bölüm full izle

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yayınlandığı ilk günden beri yüzbinlerce kişi tarafından izlenen ve her bölümüyle heyecan ve aksiyonu zirvede yaşatan dizinin bu haftaki bölümüyle de nefesleri kesti. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için ‘Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm izle’ seçeneğini sizler için hazırladık. Sen Anlat Karadeniz 52. Son bölüm izle!

Nefes, Melek ve Genco'yu bir arada görünce genç kızın hayatında ters giden bir şeyler olduğunu sezinler. Nefes, Melek'e neler olduğunu öğrenmek için harekete geçerken, Melek'in kaçışının bedelini Nilüfer öder. Tahir, Murat'ı içine bulaştığı beladan kurtarmak isterken onu daha büyük bir uçuruma yuvarladığının farkında değildir. Öfkesine hakim olamayan Tahir, Murat'ı tamamen kaybedecektir. Nefes kendisi gibi zulme uğramış kadınlara umut olmak, nefes olmak için radyo programına çıkar. Melek'in Nefes'e ulaşmaya çalıştığını gören Genco onu alıkoyarken, Melek'in direnişi Genco'nun yanacağı cehennemin fitilini ateşler.

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Sen Anlat Karadeniz 52. bölüm full izle
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