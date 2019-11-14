İşte Türkiye'nin kader anı! Merih Demiral'dan EURO 2020'ye götüren kurtarış

EURO 2020 Elemeleri H Grubu 9. maçında İzlanda ile karşılaşan A Milli Takım için bir kader anı yaşandı. 82. dakikada İzlanda'nın kullandığı köşe vuruşunda kalemizde gördüğümüz üst üste kafa vuruşlarını önce Merih Demiral çizgiden, ardından da Mert Günok çıkardı. İşte o anlar...