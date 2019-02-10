"2 yılda bitirmek için yoğun çalışacağız"

Yenilenerek dev bir opera binasına dönüşecek olan Atatürk Kültür Merkezi'nin temel atma töreni Başkan Erdoğan ve TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada dev eserin kıssa sürede biteceği belirterek "İnşaallah yoğun bir mesaiyle çalışarak, 2 yıl gibi kısa bir sürede sanatçılarımızın ve sanat severlerimizin hizmetine sunacağız. Böylece İstanbul'umuzun şanına yakışır bir eseri şehrimize kazandırmış olacağız" dedi.