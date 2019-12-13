Ahmet Davutoğlu'nun partisinin Kurucular Kurulu Üyesi İsmail Günaçar FETÖ dili kullandı!

Ahmet Davutoğlu'nun partisinin en genç Kurucular Kurulu Üyesi İsmail Günaçar, 15 Temmuz hain darbe girişiminde kaçan FETÖ'cülerle aynı dili kullandı. Gazetecilerin sorusuna küstahça cevap veren Günaçar, "En azından diploması var" akıllara FETÖ'nün medya yapılanmasında yer alan Adem Yavuz Arslan'ın paylaşımını getirdi.