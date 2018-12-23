Başkan Erdoğan DEİK Genel Kurulunda önemli açıklamalarda bulundu

Başkan Erdoğan, DEİK Olağan Mali Genel Kurulunda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Endonezya'da yaşanan tsunami nedeniyle, "Tüm Endonezya halkına Türk halkı olarak baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz" açıklamasını yaptı. Ayrıca, Başkan Erdoğan, şahsına yönelik yapılan tehditkar suçlamalara da sert yanıt vererek, "Güney Doğu'da o hendekleri açanlar neyse, ana muhalefetin başı da odur. Hiçbir farkı yoktur. Hem ana muhalefet hem de uluslararası bazı kuruluşlar tarafından kışkırtıldı. Beni ipe götüreceklermiş, bunu sanatçı müsveddeleri yapacakmış, senin her yerin sanatçı olsa ne yazar. Beni ipe götürecekmiş, senin haddine mi?" dedi.