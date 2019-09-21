Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te önemli açıklamalarda bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST'i ziyaret etti. Etkinlikte önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan "Bu etkinliğin kısa sürede ülkemizin en önemli markalarından biri haline geleceğine inanıyorum. Yoğun ilgiyle karşılaştığımız uluslararası lider araştırmacılar programına önümüzdeki dönemde de devam edeceğimizin müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi. Erdoğan ayrıca, "Ülkemizi hedeflerinden alıkoymak isteyenlere cevabımızı, inancımızı kaybetmeden çok çalışarak vereceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin önünü açtık. Gençlerimiz 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirecekler" diye konuştu.