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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Ekonomi Şurası'nda önemli açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Ekonomi Şurası'nda önemli açıklamalarda bulundu. Faiz oranları ve enflasyondaki düşüşlere rağmen marketlerdeki fiyatların hala aynı olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, "Mal ve hizmet fiyatlarındaki akıl ve ahlak dışı artışların sebepleri üzerinde birlikte düşünmeliyiz. Kimseye zararına iş yap demiyoruz ancak faiz oranları düşmüş, enflasyon belli oranda düşmüş. Hala marketlerde fiyatlar düşmüyor. Anlaşılan bazıları krizi fırsata çevirme derdinde. Birilerinin piyasanın kılıfı şartları kılıfı ile fırsatçılığa yönelmesi gerçekten çok üzüntü vericidir. Bu marketlerde halkımızı sömürenlerden hesabını sorarız." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Ekonomi Şurası'nda önemli açıklamalarda bulundu
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