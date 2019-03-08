Emin Pazarcı: "Bu skandal Mansur Yavaş'ın defolarından birisi"

CHP'nin büyük umut bağladığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş avukatlık yaptığı dönemle ilgili yeni bir skandalla gündemde. CHP'li Mansur Yavaş 600 bin dolarlık sahte senedi icradan tahsis etmeye kalktı, tazminat cezasına çarptırıldı. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına bağlanarak konuşan Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı önemli değerlendirmelerde bulundu. Pazarcı, "Mansur Yavaş'ın avukatlık görevini bırakıp iş takipçiliği yaptığı açık ve net olarak ortaya çıkıyor ve burada kirli bir ilişki var. Belli ki kirli pazarlıklar var ve bu iş bu noktaya geldi. Mansur Yavaş'a bu 600 bin dolar senet neyin karşılığında alındı? Ne vadedildi? Mahkemelerde nasıl bir düzenleme yapılacağı ve hukukun adaletin içine nasıl girileceği ve hukuk ve adaletin nasıl yönlendirileceği konusunda bir takım taahhütlerde bulunuldu ki bu senet verildi. Burada kirli bir iş takipçiliği var ve bu da açık ve net olarak görülüyor. Bu Mansur Yavaş'ın defolarından birisi..." ifadelerini kullandı.