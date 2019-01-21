Türkiye'nin en iyi haber sitesi

"Faizlerde oran düştü fakat marketlerdeki fiyatlar hala düşmüyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Ekonomi Şurası'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında "Mal ve hizmet fiyatlarındaki akıl ve ahlak dışı artışların sebepleri üzerinde birlikte düşünmeliyiz. Kimseye zararına iş yap demiyoruz ancak faiz oranları düşmüş, enflasyon belli oranda düşmüş. Hala marketlerde fiyatlar düşmüyor. Anlaşılan bazıları krizi fırsata çevirme derdinde. Birilerinin piyasanın kılıfı şartları kılıfı ile fırsatçılığa yönelmesi gerçekten çok üzüntü vericidir" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
"Faizlerde oran düştü fakat marketlerdeki fiyatlar hala düşmüyor"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN