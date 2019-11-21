Web TV Türkiye İşte Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın yalan haberleri

İşte Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın yalan haberleri

21.11.2019 | 22:16

CHP'li bir ismin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne giderek Başkan Erdoğan ile görüştüğü yalanını ortaya atan ve kaynağının kim olduğunu açıklayamayan Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan kimdir? Rahmi Turan'ın iddiası İletişim Başkanlığı ve AK Parti'den yapılan art arda açıklamalarla yalanlandı. Asparagas haberleriyle tanınan Turan'a CHP yönetimi peşinen bel bağlasa da, Sözcü yazarının mesleki sicili hiç de parlak değil! A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer, Rahmi Turan’ın yalan haberlerini sıraladı ve yalan haberleri nasıl hazırladığını da anlattı. İşte Turan'ın yalan haberlerinden birkaçı...

"Şu anda bir magazin dergisinin genel yayın yönetmeni olan bir meslek büyüğümüzle röportaja gittiklerini ve o kişinin de kendisine geçmişte yaptıkları haberlerden ötürü pişmanlık duyduklarını" söylediğini anlatan Nilüfer, zamanında Rahmi Turan ile çalışan gazetecinin kendine söylediklerini şöyle anlattı: "Biz zamanında çok kişinin canını yaktık çok vicdan azabı duyuyorum. Sakallı Bebek olayı Rahmi Turan'ın uydurmasıdır, odasından bile çıkmadan insanları konuşturacak bir haber lazım bize, beni bir yalnız bırakın dedi bizi dışarı çıkardı, 45 dakika sonra gazetenin karikatüristini odasına çağırdı ve ertesi gün Sakallı Bebek haberini çıkardı."

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