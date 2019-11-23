Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın çağrısına cevap veremedi

"Külliye'ye giden CHP'li" iftirasının büyük bir yalan ve kumpas olduğu ortaya çıkarken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun?" çağrısına cevap veremedi.