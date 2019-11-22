Web TV Türkiye Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nu yalanladı!

Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nu yalanladı!

22.11.2019 | 00:07

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın CHP'li bir ismin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne giderek Başkan Erdoğan ile görüştüğü iddiası hem Cumhurbaşkanlığı hem AK Parti tarafından yalanlanırken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bir darbe de Muharrem İnce'den geldi. Muharrem İnce yaptığı açıklamada "Kılıçdaroğlu'yla görüştüm. Bence öyle bir isim yok" dedi.

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