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60 bin cezaya aldırış etmeyerek kum zambaklarını kopardılar

19.10.2019 | 18:13

Antalya’nın Alanya ilçesindeki sahilde yok olma tehlikesi altında olan bitkiler arasında gösterilen ve Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan kum zambakları kişi veya kişilerce koparıldı.

Türkiye'de çok nadir olarak görülen koruma altındaki Alanya'nın Yeşilöz Sahili'nin farklı bölgelerinde 4 kum zambağı gece saatlerinde henüz kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişiler tarafından köklenerek kumsala bırakıldı. Sabah saatlerinde yürüyüş için sahile gelen vatandaşlar, sökülmüş kum zambaklarının ölmüş ve kurumak üzere olduğunu gördü. Vatandaşlar kum zambaklarının bu yıl sadece 4 kök olarak çiçek verdiğini ve hepsinin söküldüğünü, sahilde kum zambağının kalmadığını belirterek isyan etti. Güneşten solmuş kum zambaklarının söken kişilerin kim olduğu bilinmezken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

KOPARMANIN CEZASI 60 BİN TL
Nesli tükenme tehlikesi altında olan bitkiler arasında gösterilen ve Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan 'kum zambağı' bitkisini ticari amaçla sökenlere veya doğal ortamlarına zarar verenlere 60 bin lira idari para cezası kesiliyor.

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