Adana'da sular çekilince her şey ortaya çıktı! 4 gündür felaketi yaşıyor

Adana'da sel suları çekilince her şey ortaya çıktı. Adana'da cezaevinden tahliye olduğu gün kendisini almaya gelen 4 akrabasıyla birlikte sele kapılıp daha sonra güçlükle kurtulan şahıs ile başka bir vatandaşın otomobili sel suları çekilince ortaya çıktı.