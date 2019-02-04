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Ekipler günlerdir arıyordu, derede kaybolan araç bulundu

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde derede kaybolan otomobil bulundu.

Cumartesi günü akşam saat 21:30 sularında Menderes Çayı Akköy geçidinde sulara kapılarak kaybolan araç bulundu. Aracın içerisinde dört çocuk olduğu öne sürülüyor. Bugün bölgede jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD, sahil güvenlik ve polisin de katıldığı 200 kişilik ekip tarafından aramalar yapıldı. Saat 15:00 sularında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne ait metal detektörlerle yapılan yüzey taraması sonucunda aracın yeri tespit edildi. Daha sonra dalgıçlar çayın içinde yüzerek otomobilin yerini tespit etti. Dört gencin aracın içinde olup olmadığı ise yapılan incelemeler sonucu belli olacak.
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Ekipler günlerdir arıyordu, derede kaybolan araç bulundu
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