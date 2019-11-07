Web TV Yaşam İstanbul Avcılar'da minik öğrencinin ezildiği kaza anında yaşanan dehşet ve panik anı görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul Avcılar'da minik öğrencinin ezildiği kaza anında yaşanan dehşet ve panik anı görüntüleri ortaya çıktı!

07.11.2019 | 15:26

İstanbul Avcılar'da servis aracının 9 yaşında bir kız öğrenciyi altına alarak öldürdüğü kazanın ardından yaşanan panik anları ve koşuşturmaca kameralara yansıdı. Veliler okul yönetimine tepki gösterdi.

İstanbul Avcılar Mehmetçik İlkokulunun bahçesinden saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayda, servis sürücüsü H.Y. okul çıkışında öğrencileri almak için aracıyla birlikte bahçeye girdi. Bu sırada kantinden çıkan 9 yaşındaki Eylül M. servisin önüne atladı. Küçük kızı altına alan servis şoförü olayın şokuyla aracını tekrar geriye hareket ettirdi. Bu sırada küçük kızın üzerinden tekrar geçen şoföre veliler ve öğrenciler büyük tepki gösterdi. Minik kız hayatını kaybetti.


Panik anları kamerada
Kazanın hemen ardından yaşanan panik anları ve koşuşturmaca kameralara yansıdı. Görüntülerde, okuldaki öğrencilerin velilerin küçük kızın yardımına koştukları anlar yer alıyor.


Veliler okul yönetimine tepki gösterdi
Yaşanan kazanın ardından veliler okul yönetimine tepki gösterdi. Kazayla ilgili okul müdürünü suçlayan bir veli, "Benim arkam sağlam değil. Benim çocuğumu keyfe keder ölüme terk edemez. Bu müdürün hatasıdır. Öğlenci çocuklar geliyor içeri girecek, sabahki çocuklar çıkacak. Geçen sene toplantı yaptık. Hocam kapıyı kapatma bizim çocuklarımız bu kapıdan girip çıkamaz dedik. Ben kapı açacağım dedi. Arkada ana sınıfının bahçesi vardı. Kapı açtığı için oradan bahçeyi kapattı. Eski şoförler hiç bir çocuğu arka bahçede oynatmazdı. Çocuklar ön bahçede oynardı. Bu yeni servis şoförleri kendi adamları. Şimdi orayı açtı çocuklar gidiyor orada oynuyor. Adam kasıtlı yapmış demiyorum ama burada ihmal varsa bu okul idaresinin suçu" dedi.
Daha önce kendisi de ezilme tehlikesi atlattığını ve okul yönetimini servisler konusunda uyardığını söyleyen bir veli, "Servislerle ilgili müdürlerle de konuşuyoruz. Kaç kez bu çocuklar ezilecek diye uyardık. Söylüyoruz bizi azarlıyorlar. Sürekli para topluyorlar. Geçen yıl beni de eziyordu bir servis. Söylüyoruz ama bizi kale bile almıyorlar. Şimdi çocuk öldü, annenin ciğeri yandı" şeklinde konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

03:55
İstanbul Avcılar'da minik öğrencinin ezildiği kaza anında yaşanan dehşet ve panik anı görüntüleri ortaya çıktı! 07.11.2019 | 15:26
03:14
Kocaeli'de amorti sandığı bilete büyük ikramiye çıkan vatandaşı uyaran bilet satıcısından açıklama! 07.11.2019 | 13:50
02:10:27
Müge Anlı 7 Kasım 2019 Perşembe canlı yayını kesintisiz tamamı tek parça izle! Türkiye'yi sarsan cinayetlerde itiraflar böyle geldi... 07.11.2019 | 13:52
00:57
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki intihar girişimi olayında yaşanan şok ve panik anı görüntüleri ortaya çıktı! 07.11.2019 | 12:27
05:32
İstanbul Zeytinburnu'nda çıkan kavgada eşini, oğlunu ve damadını vuran zanlı gözaltına alındı! 07.11.2019 | 11:22
01:13
Aksaray Valiliği'nden 'otizmli çocukların yuhalandığı' iddialarına ilişkin açıklama 07.11.2019 | 11:21
05:32
Zeytinburnu'nda kavga: eşini, oğlunu ve damadını vurdu 07.11.2019 | 11:36
02:40
Selena dizisinin oyuncularının 2019'daki halleri görenleri şaşkına çeviriyor! O yılların çocuk oyuncuları bugün bakın ne halde... 07.11.2019 | 11:28
02:11
Defileye gider gibi hırsızlığa gittiler...Hırsızlık zanlıları kamerada 07.11.2019 | 11:19
23:17
Dikkat bu gıdalar kanser yapıyor! Bu tip yaşam tarzı ve beslenme kanseri adeta davet ediyor... 07.11.2019 | 10:42
02:19
Tekne turu yapan turistlere şok...Manzarayı çekerken su üstündeki cesedi fark ettiler 07.11.2019 | 10:18
01:10
İstanbul’da asker konvoyu çileye döndü 07.11.2019 | 10:01
02:41
Çağın yeni hastalığı: Fomo! Fomo nedir? Fomo hakkında önemli bilgiler 07.11.2019 | 09:59
01:10
Erkek doktor kadın meslektaşını vurdu 07.11.2019 | 09:55
01:10
İstanbul Fatih'te korku dolu anlar 07.11.2019 | 09:51
01:43
Avcılar'da tıp merkezinde doktor doktoru tabancayla vurdu 07.11.2019 | 09:48
02:20
Çocuk gelin ve damat önce karşılıklı göbek attı, sonra pencereden kaçtı 07.11.2019 | 09:47
01:32
1,5 aylık ikizler ile 2 yaşındaki kızı terk eden anne- baba serbest bırakıldı 07.11.2019 | 09:36
00:57
Meteoroloji'den son dakika hava durumu! 7 Ekim Perşembe hava nasıl olacak? 07.11.2019 | 09:25
03:31
Müge Anlı'da şok aşk cinayetinde katil canlı yayında! "Namusum için öldürdüm" 07.11.2019 | 08:56

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN