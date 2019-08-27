Kayınbiraderinin baltalı saldırısında yaralandı, korkudan evine gidemiyor

Olay, 18 Ağustos'ta Çaycuma ilçesine bağlı Gökçetabaklar köyünde meydana geldi. İddiaya göre; emekli maden işçisi Turgut K. (54) ile evli olan 3 çocuk annesi Leyla K., evine gittiği sırada aracıyla önünü kesen kayınbiraderi S.O.K.'nin tekme ve baltalı saldırısına uğradı. Kendisini korumak için sağ eliyle vücudunu kapattığını belirten Leyla K., aldığı balta darbeleriyle kanlar içinde yerde kaldığını söyledi. Leyla K., S.O.K.'nin ağabeyi Turgut K.'nin sesler üzerine olay yerine gelmesiyle kaçtığını söyledi. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 4 saat süren ameliyatın ardına parçalanan koluna dikiş atılan Leyla K., tedavisinin ardından taburcu edildi. Leyla K.'nin kaburgasında da kırıklar olduğu tespit edildi. Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan S.O.K., savcılık talimatıyla ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

KIZININ EVİNE SIĞINDI

Korkusundan kent merkezindeki kızının evinde kaldığını söyleyen Leyla K., kayınbiraderinin serbest kalmasına tepki gösterdi. Adaletin yerini bulmasını istediğini belirten Leyla K., sözlerine şöyle devam etti

Evimiz yan yana. Bir süredir görüşmüyorduk. Bizi rahatsız ediyordu. İşi yok, çalışmıyor. Eşimle ben şikayetçi olduk. Bana fiziksel ve cinsel tacizde bulunuyordu. Şikayet ettiğimde 'Kanıtın var mı' diyorlar. Bana şimdi bunu yapan kayınbiraderim, elini kolunu sallayarak geziyor. Sonum Emine Bulut gibi olacak. Benim psikolojim ve ruhsal durumum bozuldu. Bana bunu yapma yetkisini ona kim verdi. Ben bu halde zar zor ifade verdim. Ama savcı bırakıyor. Bu nasıl mantık. Kadınların artık sesi duyulsun. Ben evime gidemiyorum. Kızımın evine sığındım şu anda.

Turgut K. ise daha önce karakolda ve savcılıkta kardeşinin kendilerini rahatsız ettiği konusunda dilekçeleri olduğunu anlatarak, Biz kaç gündür eve gitmiyoruz. Ben köye gitsem ne olacak şimdi Köyde geziyormuş. Serbest kaldı. Cezasını bulmasını istiyorum dedi.