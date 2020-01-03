Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! (3 Ocak 2020 Cuma) Meteoroloji'den İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu açıklaması...
Meteoroloji, 3 Ocak 2020 Cuma için kar yağışı uyarısında bulundu! İşte Meteoroloji'nin 3 Ocak 2020 Cuma ve hafta sonu için İstanbul, Ankara, İzmir, Türkiye geneli için hava tahminleri...
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