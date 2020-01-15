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Ünlü sanatçı Recep Aktuğ İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı

15.01.2020 | 13:50

Bir süredir KOAH tedavisi gören oyuncu ve müzisyen Recep Aktuğ 66 yaşında vefat etti. Usta oyuncu bugün Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

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