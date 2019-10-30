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Yanan evlerinin enkazında para ve altın aradılar Yanan evlerinin enkazında para ve altın aradılar

30.10.2019 | 17:17

Karabük'ün Yenice ilçesinde, evlerinde çıkan yangında canlarını son anda kurtaran aile, enkazda, sakladıkları 20 bin TL para ve 20 bin TL değerindeki altınları aradı. Yenice ilçesine bağlı Kayaarkası köyünde yaşayan Ali Demir'e (85) ait altı ahır olarak kullanılan 2 katlı ahşap evde, Pazartesi günü saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Uyanan Ali Demir, eşi, kızı, damadı, torunu ve oğlunu uyandırıp dışarıya çıkmalarını sağladı. İhbar üzerine köye sevk edilen itfaiye ekipleri, evi saran alevlere müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürülen yangında, ev kullanılmaz hale geldi. Ali Demir ve alzheimer hastası eşi Atike Demir, çocuklarının evine götürüldü. Ali Demir?in oğlu Hayri Demir, kızı Havva ve damadı Kenan Poyraz ile torunu Merve Poyraz, enkazda, evde sakladıkları 20 bin TL para ile 20 bin TL değerindeki altınlarını aradı. Aile, iş makinesiyle kaldırılıp kamyona yüklenen enkazda aramalarını sürdürdü ancak sonuç alamadı.

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