Dönerli lazanya nasıl yapılır?

DÖNERLİ LAZANYA TARİFİ

1 yemek kaşığı tereyağ

1 adet kuru soğan 2 diş sarımsak

Tuz, kara biber, pul biber, zerdeçal

1 adet havuç

2 adet kereviz sapı

5 kaşık domates sos

2 defne yaprağı

taze kaşar rendesi

1 paket hazır lazanya

300 gr Bereket Döner

Beşamel sos için;

2 kaşık tereyağ

1 kaşık un

tuz,karabiber

süt

YAPILIŞI

Lazanyanın etli harcını hazırlamak için bir tavaya yağlarımızı koyup ısındıktan sonra küp küp doğramış olduğunuz soğan ve sarımsağı iyice kavurunuz. Daha sonra baharatları rendelenmiş havuçları, doğranmış kereviz sapını domates püresini ve ince kıyılmış Bereket Döneri ve bir defne yaprağını ekleyip bir taşım kaynatıp pişiriniz.

BEŞAMEL SOS İÇİN

Derin bir tencereye 2 kaşık tereyağ koyup eriyince 1 dolu kaşık un ilave edin ikisi birlikte hafif kokusu çıkana kadar kavurun sonra tuz karabiber ilave edip bir bardak soğuk süt ekleyin ve çırpma teliyle iyice karıştırınız koyulaşınca biraz daha süt ilave edip hafif akışkan içinde hiç topak olmayan bir krema kıvamında sos elde edin.

Lazanyayı hazırlamak için ise; Kare bir borcama önce beşamel karışımından ince bir kat dökerek lazanya yapraklarını yan yana yerleştirin sonra tekrar sırasıyla önce beşamel sonra etli harç sonra kaşar peynir rendesi koyarak isteğiniz kadar kat yapınız en üste bolca beşamel ve kaşar rendesi koyarak 180 derece fırına vererek kaşar iyice kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.