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Trileçe nasıl hazırlanır?

Trileçe yapımını Ramazan Bingöl tarifiyle anlattık. Yumurta ile şekeri köpürene kadar çırpıyoruz ardından sıvı yağ ile bir miktar çırptıktan sonra un, kabartma tozu, vanilya, ve irmik olan mamüllerimizi koyup çırpmaya devam ediyoruz. Hazır olan harcımızı bir tepsi içerisine yağlı kağıt koyup üzerine döküyoruz. Daha sonra 155 derecede 55 dakika kadar fırına veriyoruz. Hazır olan kekimizi kızarmış olan yüz kısmını tıraşlayıp dilimliyoruz. Daha sonra kaynar olan şerbeti verip dinlenmeye bırakıyoruz. Üzerini jole ile tamamlayıp servise sunuyoruz.

Malzemeler:

15 adet yumurta
600 gr. toz şeker
600 gr. sıvı yağ
600 gr. un
3 adet kabartma tozu
1 adet vanilya
50 gr. irmik

Şerbeti

2500 kg manda ve inek sütü
600 gr. toz şeker
500 gr. şekersiz krema

Üst jolesi

300 gr. jole
200 gr. su

@RamazanBingöl

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Trileçe nasıl hazırlanır?
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