Trileçe nasıl hazırlanır?

Trileçe yapımını Ramazan Bingöl tarifiyle anlattık. Yumurta ile şekeri köpürene kadar çırpıyoruz ardından sıvı yağ ile bir miktar çırptıktan sonra un, kabartma tozu, vanilya, ve irmik olan mamüllerimizi koyup çırpmaya devam ediyoruz. Hazır olan harcımızı bir tepsi içerisine yağlı kağıt koyup üzerine döküyoruz. Daha sonra 155 derecede 55 dakika kadar fırına veriyoruz. Hazır olan kekimizi kızarmış olan yüz kısmını tıraşlayıp dilimliyoruz. Daha sonra kaynar olan şerbeti verip dinlenmeye bırakıyoruz. Üzerini jole ile tamamlayıp servise sunuyoruz.
Malzemeler:
15 adet yumurta 600 gr. toz şeker 600 gr. sıvı yağ 600 gr. un 3 adet kabartma tozu 1 adet vanilya 50 gr. irmik
Şerbeti
2500 kg manda ve inek sütü 600 gr. toz şeker 500 gr. şekersiz krema