Son dakika haberi: Sakarya'da Taşkısığı bölgesinde patlama! Patlamanın nedeni belli oldu

Sakarya'da Taşkısığı bölgesinde bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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8 KİŞİ YARALANDI

Geçtiğimiz günlerde patlama meydana gelen fabrikadan patlamamış havai fişekleri taşıyan kamyonda patlamanın olduğu belirtildi. 8 kişinin yaralandığı ifade edildi.

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