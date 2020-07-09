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Son dakika haberi: 'da Taşkısığı bölgesinde patlama! Patlamanın nedeni belli oldu

Gelen son dakika haberine göre 'da Taşkısığı bölgesinde bir patlama meydana geldi. Patlamanın geçtiğimiz günlerde havai fişek fabrikasındaki faciada patlamamış havai fişekleri taşıyan kamyonda olduğu belirtildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sakarya'daki patlama esnasında 8 kişinin yaralandığı bildirildi. İşte, son dakika haberine ilişkin detaylar ve olay yerinden ilk görüntüler...

Giriş Tarihi: 9.7.2020 12:05 Son Güncelleme: 9.7.2020 12:12 ABONE OL
Son dakika haberi: Sakarya'da Taşkısığı bölgesinde patlama! Patlamanın nedeni belli oldu

Sakarya'da Taşkısığı bölgesinde bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Son Dakika Haberi: Sakarya patlama ile sarsıldı! İşte Sakarya'daki şiddetli patlamadan ilk görüntüler! | Video

8 KİŞİ YARALANDI

Geçtiğimiz günlerde patlama meydana gelen fabrikadan patlamamış havai fişekleri taşıyan kamyonda patlamanın olduğu belirtildi. 8 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Ayrıntılar geliyor...

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Son dakika haberi: Sakarya'da Taşkısığı bölgesinde patlama! Patlamanın nedeni belli oldu
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