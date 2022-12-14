Devlet mağduru hiç yalnız bırakmadı

Çocuk istismarı, kadına şiddet ve erken yaşta evlilik konusunda hiçbir taviz göstermeyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaşadığı mağduriyeti savcılık makamına bildirmesi ve savcılığın yönlendirmesiyle H.K.G'nin yanında yer aldı. Bakanlık, başta can güvenliği olmak üzere, barınma ve psikolojik destek noktasında H.K.G'ye sahip çıktı.
GÜVENLİK VE BARINMA HİZMET VERİLDİ
Mağdur H.K.G., Kasım 2020'de evden ayrılmasından itibaren, savcılık makamının yönlendirmesiyle kendisine bir avukat tayin edilerek Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'ne (ŞÖNİM) götürüldü ve çocuğu M.E.İ ile birlikte barınma hizmeti aldı. Yüksek can güvenliği riski nedeniyle 8 Aralık 2020 tarihinde başka bir ilde bulunan Kadın Konuk Evi'ne nakli gerçekleştirildi. H.K.G. ile travma mağduru olması göz önünde bulundurularak psikolojik iyilik halinin güçlendirilmesine yönelik pek çok kez mesleki görüşme gerçekleştirildi. Psikiyatri servisine yönlendirilerek tedavi programı uygulandı ve psikolojik desteklerle sürekli desteklendi.
PSİKOLOJİK DESTEK VERİLDİ HUKUK DESTEĞİ YERİNE GETİRİLDİ
H.K.G. ve çocuğunun ihtiyaçları göz önünde bulundurularak ekonomik olarak desteklenerek grup çalışmalarına da katılımı sağlandı. Talebi doğrultusunda okuma yazma kursuna yönlendirilerek ilkokul diplomasını açık öğretim üzerinden alması sağlandı. Ardından orta öğretime kaydı yapıldı. Meslek edindirme kursuna yönlendirilen H.K.G.'nin aşçılık sertifikası alarak istihdama katılımı sağlandı. Adresinin deşifre olmaması için gerekli güvenlik tedbirleri alınarak avukat aracılığıyla hukuki destek alması gerçekleştirildi. Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davasına polis ve personel refakatinde güvenlik tedbirleri alınarak götürülüp getirilmesi sağlandı.
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BAKANLIK MÜDAHİL OLDU
Davaya müdahillik talebinde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, olayın kamuoyuna mal olması nedeni ile mağdurun ve çocuğunun daha fazla örselenmemesi, güvenliklerinin tehlikeye düşmemesi, sanığa uygulanan adli kontrol hükümlerinin bu şartlarda yeterli kalmayacağı ve isnat edilen suçun katalog suçlardan olması nedeni ile yargılamada tutukluluk tedbirinin uygulanması, duruşmanın yakın bir tarihe çekilmesi ve dosyada gizlilik kararına hükmedilmesi talep etti.
ERDOĞAN: BAKANLIKLARIMIZ SÜRECİ TİTİZLİKLE TAKİP ETMİŞTİR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullanmıştı: 13 yaşında nişan, 14 yaşında evlilik gibi bir durumu kabul edebilmemiz asla mümkün değildir. Hele hele daha küçük yaşlardaki istismar iddiaları tam bir faciadır. Ülkemizde çocuklara yönelik taciz, tecavüz, reşit yaşa ulaşmadan evlilik gibi hususlardaki hassasiyetimizi biz kimseye sorgulatmayız. Mesele medyada yer alana kadar bakanlıklarımızın, kurumlarımızın tamamı süreci titizlikle takip etmiş, gereken her türlü işlemi bihakkın yerine getirmiştir. Her şeyden önce böyle bir hadiseyi milletimizin inancıyla ve o inancın temsilcisi kurumlarla irtibatlandırmak en hafif ifadesiyle ahlaki olmayan bir çarpıtmadır.
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