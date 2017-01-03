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a saldırısında milyarder iş adamı da ölmüş

  • Giriş Tarihi: 3.1.2017 08:16 Güncelleme Tarihi: 3.1.2017 09:43
Reina saldırısında milyarder iş adamı Muhammed el-Sarraf da ölmüş
Reina saldırısında milyarder iş adamı Muhammed el-Sarraf da ölmüş

İstanbul'da dünyaca ünlü gece kulübü a'da meydana gelen terör saldırısında, Ürdünlü milyarder iş adamı da hayatını kaybetti.

Irak asıllı Ürdünlü iş adamı ve ülkenin en zengin isimlerinden da a saldırısında öldü. Ürdün ve Irak'ta yatırımları olan El-Sarraf'ın, Ürdün'de 13 şirketi bulunduğu öğrenildi.

Telekomünikasyon, güvenlik ve su arıtma tesisleri yatırımları bulunan El-Sarraf, Ürdün hükümetiyle çalışan işadamlarından biri olarak biliniyordu. Edinilen bilgilere göre, El-Sarraf'ın arkadaşı olan Nawras Affas da ölenler arasında.

Ürdün'ün başkenti Umman'da Pi Lounge adlı kulübün işletmecisi olan Affas, işadamı El-Sarraf'la birlikte yılbaşı için İstanbul'a gelmişti. (Habertürk)

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