Yeni Türkiye için büyük dayanışma

Anayasa değişiklik paketinin en önemli iki maddesi, büyük bir dayanışma ile kabul edildi. Partili cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanının yetkilerinin yer aldığı maddeler Meclis’ten AK Parti ve MHP’li vekillerin 340 oyuyla geçti

TBMM Genel Kurulu'nun önceki günkü toplantısında, anayasa değişiklik teklifinin en kritik düzenlemelerinin yer aldığı 7 ve 8'inci maddelerinin görüşmeleri yapıldı. Sakin geçen görüşmeler sonrasında yapılan oylamalarda, bu maddelere AK Parti ile MHP'den büyük bir destek geldi ve 340'ar oyla kabul edildi. Böylece kulislerde bu maddelere yönelik yapılan "ret oyu verilip düşürülecek" spekülasyonlarına da anlamlı bir yanıt verilmiş oldu.



PARTİLİ CUMHURBAŞKANI

Partili cumhurbaşkanı ile ilgili düzenlemenin yer aldığı 7'nci maddenin oylamasına, 482 milletvekili katıldı. 340 kabul, 136 ret, 4 boş, 2 de geçersiz oy çıktı. 7'nci madde, cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiğinin kesilmesine yönelik hükmü anayasadan çıkartıyor. Böylece partili cumhurbaşkanının önü açılıyor. Maddeye göre 40 yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları cumhurbaşkanlığı için aday gösterilebilecek. Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıl olacak. Bir kişi en fazla iki kez cumhurbaşkanı seçilebilecek. Seçimler iki turlu olacak. Birinci turda oyların yarısından fazlasını alan aday çıkmazsa iki hafta sonra ikinci tur oylama yapılacak. Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri ile ilgili 8'inci maddenin oylamasına 481 milletvekili katıldı. 340 kabul, 135 ret, 5 boş, 1 de geçersiz oy çıktı.



Devletin ve yürütmenin başı

Cumhurbaşkanı, sekizinci maddeye göre yeni sistemde şu yetkileri kullanacak:

Devletin ve yürütmenin başı olacak, başkomutanlık sıfatını taşıyacak.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atayacak ve görevlerine son verecek.

Üst düzey bürokratlar, cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilecek. Temel hak ve özgürlükler, anayasada kanunla düzenlenmesi öngörülmüş konular ile ilgili kararname çıkartılamayacak.

Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü TBMM'de açılış konuşmasını yapacak. Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclis'e mesaj verecek.

Cumhurbaşkanı, TBMM'de kabul edilen yasaları onaylayacak ya da veto edebilecek.

Büyükelçileri atayıp milletlerarası andlaşmaları onaylayacak ve yayımlayacak.

Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları, gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunacak.

Milli güvenlik politikalarını belirleyecek ve gerekli önlemleri alacak.



İlk tur yarın sona eriyor

AK Parti, anayasa değişiklik görüşmelerinin birinci turunu yarın tamamlamayı planlıyor. Bu nedenle gerekirse TBMM Genel Kurulu sabah saatlerine kadar çalışacak. Anayasa ve içtüzük gereği ikinci tur görüşmelerin başlaması için 48 saat geçmesi gerekiyor. Bu durumda 18 Ocak Çarşamba günü ikinci tur görüşmeler başlayacak.



İkinci tur belirleyecek

Anayasa ve içtüzüğe göre, anayasa değişiklik tekliflerinde birinci turda alınan oylar sonucu etkilemiyor. Esas belirleyici olan ikinci tur. İkinci turda 330'un altında oy alan maddeler reddedilmiş sayılacak ve paketten düşecek. Teklif 330 ile 367 arasında oy alırsa referanduma sunulacak. 367'nin üzerinde oy alan değişiklik teklifleri ise referanduma gerek kalmadan kabul edilmiş sayılıyor. AK Parti ve MHP'nin milletvekili sayısı 367'yi bulmadığı için cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili anayasa değişiklik teklifi, mart ayının sonu ya da nisanın ilk haftalarında referanduma sunulacak.