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Bursa'da operasyonunda 11

İHA
  • Giriş Tarihi: 1.3.2017 02:05
Bursa'da FETÖ operasyonunda 11 gözaltı
Bursa'da FETÖ operasyonunda 11 gözaltı

Bursa'da yürütülen operasyonu kapsamında eski çalışanı 11 kişi na alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, menfaatleri için çalıştığı tespit edilen ve Bursa İl Müftülüğünden ihraç edilerek açığa alınan 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yakalama kararının ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonla H.K, H.A, M.A.S, M.D, H.K, A.D, H.A, İ.Y, İ.N, O.K ve Y.I'yı na aldı.

Gözaltına alınan 11 şüphelinin adreslerinde yapılan arama sonucu çok sayıda materyale el koyan ekipler 2 şahsın yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.