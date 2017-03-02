Cumhurbaşkanı Erdoğan: Katil sürülerini söküp atmalıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörizmin her türüne karşı dayanışma ve işbirliğimizi artırmamız gerekiyor. Masum insanları vahşice katleden, hiçbir ilke, ahlak ve değer tanımayan bu katil sürülerini bölgemizden söküp atmalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Pakistan'ın başkenti İslamad'da başlayan 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada kritik bir dönem gerçekleştirilen zirvenin üye ülkeler, bölge ve insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyerek şunları söyledi:



ÇERÇEVEYİ ÇİZEN SİYASET: Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi güçlendirmek ancak güvenlik ve istikrarımıza yönelik tehditlerin bertaraf edilmesiyle mümkündür. Özellikle üzerinde durmak istediğim konu şudur: Her ne kadar bu toplantı bir Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi olsa da bunun asıl çerçevesini çizen siyasettir, siyasi yaklaşımdır. Öyleyse bu kardeşler topluluğu için özellikle adımlarımızı atarken siyaseti bir kenara koymamız mümkün değil. Öyleyse bu siyasi mücadelede birbirimizle olan dayanışmamız çok büyük önem arz etmektedir.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, PAKİSTAN'DA



MİNSK ÜÇLÜSÜ: Birçok ülkemizin burada sıkıntıları var. Afganistan'ın, Azerbaycan'ın yıllardır çektiği sıkıntı var. Özellikle Dağlık Karabağ sorununu görmemezlikten gelemeyiz. 20 yılı aşkın bir süredir devam eden görüşmeler bir neticeye ulaşamamıştır. Minsk Üçlüsü bu işi çözememiştir. Öyleyse biz kendi göbeğimizi beraber, birlikte kesmek zorundayız.





DİLE GETİRMELİYİZ: Gerek burada gerek ECO, gerekse İslam İşbirliği Teşkilatı olarak dayanışma içinde bu adımları kararlılıkla atmak durumundayız. Ermenistan'ın işgalci tavrını hep birlikte her tür uluslararası toplantıda dillendirmek durumundayız. Gerek ECO, gerek İİT olarak takipçisi olmak durumundayız. Eğer bunu birlikte sürdürürsek netice almamız da daha kolay olacaktır. Aynı şey Afganistan için de geçerli. Afganistan'ı eğer kendi başına bırakacak olursak Afganistan da terörün kucağından kurtulamayacaktır.



TERÖRİZME KARŞI İŞBİRLİĞİ: Terörizmin her türüne karşı dayanışma ve işbirliğimizi arttırmamız gerekiyor. Bugün Türkiye, DEAŞ, FETÖ, PKK, PYD gibi eli kanlı terör şebekeleriyle yoğun bir mücadele yürütüyor. Masum insanları vahşice katleden, hiçbir ilke, ahlak ve değer tanımayan bu katil sürülerini bölgemizden söküp atmalıyız. Bu terör örgütlerini insanlık dışı cinayetleri sebebiyle Müslümanların töhmet altında bırakılmasına asla müsaade edemeyiz.

‘MODERN BİR İPEK YOLU PROJESİ OLUŞTURUYORUZ’

ÖNCELİKLİ VAZİFEMİZ: Bölgemizi etnik ve mezhebi temelde çatışma, rekabet ve kaosa sürüklemeye çalışan tertiplere karşı da dikkatli olmalıyız. Bölgeye yabancı unsurların çıkarları için istikbalimizi tehlikeye atamayız. Öncelikli vazifemiz Suriye, Irak, Yemen, Libya gibi kardeş coğrafyalarda akan kanı durdurmak, fitne ateşini söndürmektir.



RUHANİ İLE SURİYE VE TERÖRLE MÜCADELEYİ KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Zirvesi'ne katılan liderler onuruna verdiği öğle yemeğine katıldı. Zirve kapsamında önceki gün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve KK TC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü. Erdoğan ve Ruhani'nin yaklaşık 1 saat süren görüşmesinde iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi yanı sıra Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı. İki lider, Astana ve Cenevre görüşmeleri bağlamında Suriye'deki siyasi geçiş süreci hakkında görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede, başta DEAŞ , PKK ve FETÖ olmak üzere terörle mücadelede işbirliği konusu da masaya yatırıldı. Zirve kapsamında, ayrıca, EİT ödülleri töreni gerçekleştirildi. Eski Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Hasan Celal Güzel de eğitim ve gençlik alanındaki çalışmaları nedeniyle ödül aldı. Güzel'e ödülünü Pakistan Başbakanı Navaz Şerif verdi.





AİLE FOTOĞRAFI ÇEKTİRİLDİ

Zirvede liderler aile fotoğrafı çektirdi. Fotoğraf çekiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, solunda ise Kırgızistan Başbakanı Sooronbay Ceenbekov yer aldı.