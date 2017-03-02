‘Modern bir İpek Yolu projesi oluşturuyoruz’

Pakistan’da 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı liderlerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hayata geçirdiğimiz dev projelerle İpek Yolu’nun modern versiyonunun birer parçasını oluşturuyoruz” dedi

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi'nde bölge liderlerine seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de hayata geçirilen dev projelerin tarihi İpek Yolu'nun modern versiyonunun birer parçasını oluşturduğunu söyledi. İstanbul'un Yeni Havalimanı'nın bölgeye büyük katkısı olacağını vurgulayan Erdoğan, "Tüm projeleri teşkilat coğrafyasında yaşamakta olan 400 milyonu aşkın kardeşimiz için de gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

BÖLGE İÇİ TİCARET ARTMALI

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın yaklaşık 8 milyon kilometrekarelik bir alanda 400 milyonu aşkın bir nüfusu bünyesinde barındırdığını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti: "Rakamlar potansiyelimizi yeterince harekete geçiremediğimizi ortaya koyuyor. ECO Bölgesi'nin 2015'te dünya nüfusu içindeki payı yüzde 6.2 olmasına karşılık dünya ticaretindeki payı yüzde 2'dir." Cumhurbaşkanı Erdoğan, transit taşımacılık çerçeve anlaşmasının etkin bir şekilde uygulanmasının, bölge çapında ulaşım koridorlarının oluşturulmasına katkı sağlayacağını ifade etti.





ZİRVEYE KKTC GÖZLEMCİ ÜLKE SIFATIYLA KATILDI

Bölge içi ticareti artıracak adımların atılması gerektiğini söyleyen Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşması'nın hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekti. Türkiye, İran ve Pakistan'ın kurucularından olduğu EİT'nin diğer üyeleri ise Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan. Zirveye KKTC de gözlemci üye olarak katıldı.



ENERJİ SEKTÖRÜ VURGUSU

"ECO'yu daha güçlendirmek istiyorsak önem vermemiz gereken alanlardan biri enerjidir" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Bu konuyu işbirliğimizin önemli bir unsuru haline getirecek her girişime ülkem destek sağlayacaktır. Elbette tarım, çevre, turizm gibi alanlarda da teşkilat platformlarını daha etkin kullanmalıyız. 2025 Vizyonu'na büyük önem veriyoruz. Vizyon belgesinin uygulamasına dönük olarak Vizyon Uygulama Fonu'nun tesisini de önemli görüyoruz. Fonun Ecobank bünyesinde kurulması, etkin ve verimli bir şekilde işletilmesi bakımından uygun olacaktır. Proje ve ticaret finansmanı açısından kritik öneme haiz Ecobank'ı güçlendirmeliyiz."