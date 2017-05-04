İstanbul'da Kurt Kapanı 3 operasyonu!

İstanbul'da hava ve deniz polisinin de destek verdiği 100 ekip ve bin 500 polisin katıldığı Kurt Kapanı-3 uygulaması yapılıyor.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın yönettiği Kurt Kapanı-3 uygulamasına Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Sarıyer ve Kağıthane'de 100 ekip ve 1500 personel katılıyor.

İlçelerin hava ve denizden ablukaya alındığı uygulamaya özel harekat polisleri, polis helikopteri ve deniz polisi de destek veriyor.

Vapur iskeleleri, halkın yoğun bulunduğu caddeler ve meydanlar ile umuma açık mekanların da yer aldığı çok sayıda yerde uygulama noktası oluşturuldu.

Uygulama kapsamında Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı Balo Sokağı başında kurulan polis kontrol noktasında araçlar durdurularak detaylı aramadan geçirildi. Kontrollerde patlayıcı bulmada kullanılan köpeklerle de arama yapıldı. Ayrıca bazı ekipler yayaların GBT'sine (Genel Bilgi Tarama) baktı.